МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Конгресс США поддержал ограничение возможностей президента по выводу страны из НАТО или приостановке деятельности в альянсе, следует из текста принятого законопроекта. СМИ оценили, насколько визит Зеленского в Конгресс США помог Украине

"Президент не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 апреля 1949 года, кроме как по совету и с согласия сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны, или в соответствии с актом конгресса", — сказано в тексте документа.

По данным документа, теперь запрещено выделять средства, направленные на вывод Соединенных Штатов из альянса. Прежде, чем принять решение о приостановке членства в организации, президент должен уведомить комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей.

Ранее Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов. В так называемый оборонный бюджет попал раздел, касающийся участия США в НАТО. Согласно новому проекту, члены конгресса выступили против выхода США из НАТО.