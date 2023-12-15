Конгресс проголосовал за ограничение возможностей лидера США по выходу из НАТО
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Конгресс США поддержал ограничение возможностей президента по выводу страны из НАТО или приостановке деятельности в альянсе, следует из текста принятого законопроекта.
"Президент не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 апреля 1949 года, кроме как по совету и с согласия сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны, или в соответствии с актом конгресса", — сказано в тексте документа.
По данным документа, теперь запрещено выделять средства, направленные на вывод Соединенных Штатов из альянса. Прежде, чем принять решение о приостановке членства в организации, президент должен уведомить комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей.
Ранее Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов. В так называемый оборонный бюджет попал раздел, касающийся участия США в НАТО. Согласно новому проекту, члены конгресса выступили против выхода США из НАТО.
https://1prime.ru/global/20231215/842577432.html