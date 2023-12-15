МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил США в растрате средств американских налогоплательщиков на помощь Киеву, сообщает телеканал NBC. Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине

"Вашингтон бросает на ветер миллиарды долларов налогоплательщиков, предоставляя военную и финансовую помощь Киеву", — сказал Песков в интервью телеканалу NBC.

По его мнению, даже с западной помощью Украина никогда не сравнится с военным и экономическим потенциалом России.

"Даже если поддержка Запада продолжится, Украина не сравнится с российским военным и экономическим потенциалом, что делает сопротивление бесполезным, а сигналы Вашингтона ее руководству противоречивыми", — приводит телеканал слова Пескова.

Песков также отметил, что Россия открыта к переговорам с США, но на своих условиях.