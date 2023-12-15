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2023
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Песков указал на траты Вашингтоном денег налогоплательщиков на Украину
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил США в растрате средств американских налогоплательщиков на помощь Киеву, сообщает телеканал NBC. "Вашингтон бросает на... ПРАЙМ, 15.12.2023
общество , новости, в мире, мир, дмитрий песков, вашингтон, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил США в растрате средств американских налогоплательщиков на помощь Киеву, сообщает телеканал NBC.
"Вашингтон бросает на ветер миллиарды долларов налогоплательщиков, предоставляя военную и финансовую помощь Киеву", — сказал Песков в интервью телеканалу NBC.
По его мнению, даже с западной помощью Украина никогда не сравнится с военным и экономическим потенциалом России.
"Даже если поддержка Запада продолжится, Украина не сравнится с российским военным и экономическим потенциалом, что делает сопротивление бесполезным, а сигналы Вашингтона ее руководству противоречивыми", — приводит телеканал слова Пескова.
Песков также отметил, что Россия открыта к переговорам с США, но на своих условиях.