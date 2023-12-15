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Номер не менял. Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не менял номер телефона". Трансляция велась в официальном... ПРАЙМ, 15.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 15 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не менял номер телефона".
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
Макрон, отвечая на вопрос о поддержании диалога с президентом России, отметил, что если у него (Путина — прим. ред.) есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, то он "готов потрудиться".
"Я не менял номер телефона", — заявил Макрон.
Ранее Путин заявил, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но президент Франции сам их прекратил.