ПАРИЖ, 15 дек — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не менял номер телефона". "Предатели". Во Франции согласились со словами Путина о лидерах стран ЕС

Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон, отвечая на вопрос о поддержании диалога с президентом России, отметил, что если у него (Путина — прим. ред.) есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, то он "готов потрудиться".

"Я не менял номер телефона", — заявил Макрон.

Ранее Путин заявил, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но президент Франции сам их прекратил.