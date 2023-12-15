МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Украина готова поделиться с Евросоюзом оптимизмом и верой в будущее, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В ЕС раскрыли, когда пройдет саммит по финансам для Киева

"Во-первых, уверенность в себе, смелость защищать основные ценности и упорство. Во-вторых, колоссальный опыт и устойчивость в крайне сложных условиях дефицита и кризиса. В-третьих, силу и военное присутствие, которыми можно воспользоваться в рамках новой архитектуры безопасности", — приводит газета слова советника.

Подоляк также добавил, что Киев может поделиться с Европой оптимизмом и верой в будущее, потому что она будет защищена от "аппетита" России.

Ранее Евросоюз на саммите в Брюсселе принял решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение.