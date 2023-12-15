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2023-12-15T18:58:10+03:00
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В Киеве рассказали, чем Украина готова поделиться с ЕС
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Украина готова поделиться с Евросоюзом оптимизмом и верой в будущее, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Во-первых, уверенность в себе, смелость... ПРАЙМ, 15.12.2023
общество , новости, в мире, украина, европа, вступление в ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Украина готова поделиться с Евросоюзом оптимизмом и верой в будущее, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Во-первых, уверенность в себе, смелость защищать основные ценности и упорство. Во-вторых, колоссальный опыт и устойчивость в крайне сложных условиях дефицита и кризиса. В-третьих, силу и военное присутствие, которыми можно воспользоваться в рамках новой архитектуры безопасности", — приводит газета слова советника.
Подоляк также добавил, что Киев может поделиться с Европой оптимизмом и верой в будущее, потому что она будет защищена от "аппетита" России.
Ранее Евросоюз на саммите в Брюсселе принял решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение.