БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Если Украина не продемонстрирует готовность к присоединению к ЕС, то процесс вступления может быть приостановлен или остановлен вовсе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Словакия сохранила возможность использовать нефть из России, заявил Фицо

"Если Европейский союз будет чувствовать, что Украина не готова, процесс может быть замедлен или полностью остановлен", — сказал Фицо журналистам по итогам саммита лидеров стран-членов ЕС.

Фицо также подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС является "чрезвычайно переоцененным политическим жестом".

Летом 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.