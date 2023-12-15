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2023-12-15T19:21:26+03:00
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В Словакии назвали условие остановки процесса вступления Украины в ЕС
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Если Украина не продемонстрирует готовность к присоединению к ЕС, то процесс вступления может быть приостановлен или остановлен вовсе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо... ПРАЙМ, 15.12.2023
общество , новости, в мире, словакия, украина, роберт фицо, вступление в ес
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Если Украина не продемонстрирует готовность к присоединению к ЕС, то процесс вступления может быть приостановлен или остановлен вовсе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Если Европейский союз будет чувствовать, что Украина не готова, процесс может быть замедлен или полностью остановлен", — сказал Фицо журналистам по итогам саммита лидеров стран-членов ЕС.
Фицо также подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС является "чрезвычайно переоцененным политическим жестом".
Летом 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.