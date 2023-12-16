В МИД назвали решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины "сомнительным"
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в союз — сомнительное и политизированное, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита ЕС.
"Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций — в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств — принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Дипломат добавила, что абсурдом также является решение стран ЕС о согласовании очередного пакета санкций против России, "которые, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу".
Захарова подчеркнула, что за последствия "конъюнктурных" решений по Украине и Молдавии придется населению самого Евросоюза, которого в настоящее время ставят в все более сложные социально-экономические условия.
По ее мнению, "выглядит естественным", что более ответственные европейские политики ставят во главу угла интересы собственных стран, а не "оторванные от реальных потребностей мантры евросолидарности".
https://1prime.ru/global/20231216/842587434.html