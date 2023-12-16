КИШИНЕВ, 16 дек — ПРАЙМ. Молдавия оказалась в большом минусе, присоединившись к санкциям против России, сказал РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. В Кремле рассказали, когда Украина и Молдавия смогут вступить в ЕС

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Молдавия оказалась в большом минусе, не поступив как грузины. Мы знаем, почему Грузии в 2022 году не предоставили статус страны-кандидата в ЕС — из-за ее позиции по санкциям в отношении России. Она продолжила торговать с Россией и подумать только: через полтора года — и грузинам дали кандидатство в Евросоюзе. Поэтому Грузия не много потеряла, а даже приобрела. Годом позже, годом раньше, но она стала кандидатом в ЕС, при этом не поссорившись с Россией и сохранив хороший торговый баланс", — сказал Кориненко.

По его словам, Молдавии надо в первую очередь беспокоиться о своих национальных интересах.

"А не об интересах Москвы или Брюсселя, или Бухареста. Но в итоге для нас была важна призрачная бумажка, членство в ЕС и этот путь евроинтеграции", — подчеркнул политолог.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд условий для начала переговоров о присоединении.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.