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ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, пишут СМИ
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Евросоюз собирается ослабить контроль над импортом предметов роскоши и позволить европейцам оставлять автомобили, на которых они выезжают с территории России, передает газета... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , новости, в мире, ес, россия, транспорт, роскошь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз собирается ослабить контроль над импортом предметов роскоши и позволить европейцам оставлять автомобили, на которых они выезжают с территории России, передает газета Financial Times.
"Наблюдается ослабление контроля над импортом предметов роскоши. Гражданам ЕС теперь будет разрешено оставлять автомобили, на которых они выезжают из России, при условии, что страна, чью границу они пересекают, согласна", — сказано в публикации.
В газете отметили, что несколько стран выступили с просьбой о введении подобных послаблений, однако это не относится к странам, граничащим с Россией. Согласно заявлению одного из европейский дипломатов, чье имя не разглашается, послабления будут разрешены только в конкретных случаях.
Ранее Еврокомиссия объявила, что санкции Евросоюза против России распространяются и на личные автомобили российских граждан, а также на некоторые товары личного пользования. Однако позднее Еврокомиссия скорректировала свои рекомендации, отметив, что странам ЕС следует не препятствовать ввозу обычных предметов личного пользования россиян, которые не являются предметами роскоши.