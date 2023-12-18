МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз собирается ослабить контроль над импортом предметов роскоши и позволить европейцам оставлять автомобили, на которых они выезжают с территории России, передает газета Financial Times. СМИ раскрыли возможную дату принятия ЕС нового пакета санкций против России

"Наблюдается ослабление контроля над импортом предметов роскоши. Гражданам ЕС теперь будет разрешено оставлять автомобили, на которых они выезжают из России, при условии, что страна, чью границу они пересекают, согласна", — сказано в публикации.

В газете отметили, что несколько стран выступили с просьбой о введении подобных послаблений, однако это не относится к странам, граничащим с Россией. Согласно заявлению одного из европейский дипломатов, чье имя не разглашается, послабления будут разрешены только в конкретных случаях.

Ранее Еврокомиссия объявила, что санкции Евросоюза против России распространяются и на личные автомобили российских граждан, а также на некоторые товары личного пользования. Однако позднее Еврокомиссия скорректировала свои рекомендации, отметив, что странам ЕС следует не препятствовать ввозу обычных предметов личного пользования россиян, которые не являются предметами роскоши.