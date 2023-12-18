МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия выделит Финляндии 800 тысяч евро на расследование повреждения газопровода Balticconnector и обеспечения безопасности в районе происшествия, указывается в официальном пресс-релизе ЕК. СМИ: Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании ЧП на Balticconnector

"Чрезвычайное финансирование в размере 800 тысяч евро из Фонда внутренней безопасности будет предоставлено пограничной охране и ВМС Финляндии", — сообщается в публикации.

Газопровод перестал работать в ночь на 8 октября. Финские правоохранительные органы подозревают, что виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, с которым так и не удалось связаться.

Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо нет верят в естественные причины поломки.