2023-12-18T16:04:56+03:00
2023-12-18T16:04:56+03:00
2023-12-18T16:04:56+03:00
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Еврокомиссия выделит средства Финляндии из-за повреждения Balticconnector
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Европейская комиссия выделит Финляндии 800 тысяч евро на расследование повреждения газопровода Balticconnector и обеспечения безопасности в районе происшествия, указывается в... ПРАЙМ, 18.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия выделит Финляндии 800 тысяч евро на расследование повреждения газопровода Balticconnector и обеспечения безопасности в районе происшествия, указывается в официальном пресс-релизе ЕК.
"Чрезвычайное финансирование в размере 800 тысяч евро из Фонда внутренней безопасности будет предоставлено пограничной охране и ВМС Финляндии", — сообщается в публикации.
Газопровод перестал работать в ночь на 8 октября. Финские правоохранительные органы подозревают, что виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, с которым так и не удалось связаться.
Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо нет верят в естественные причины поломки.