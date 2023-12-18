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Ас-Сиси победил с огромным перевесом на выборах президента Египта
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Нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6 процента голосов, сообщил глава... ПРАЙМ, 18.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 18 дек — ПРАЙМ. Нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6 процента голосов, сообщил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.
По данным избиркома, 69-летний ас-Сиси будет занимать пост президента Египта уже третий срок подряд. Кроме того, жалоб в ходе процесса голосования не поступало, отметили в комиссии.
Выборы главы государства проходили 10,11 и 12 декабря на 9 376 участках. Около 67 миллионов египтян приняли участие в голосовании. Наблюдатели из 14 международных организаций и 220 международных наблюдателей следили за процессом выборов.
Голосование за пределами страны проходило с 1 по 3 декабря на 137 избирательных участках в 121 стране. Ас-Сиси стал президентом после выборов 2014 года и был переизбран на второй срок в 2018 году.
В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.