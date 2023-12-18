МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Союзники Киева полагают, что ему стоит согласиться на "заморозку конфликта" и назвать это украинской победой, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на бывшего американского чиновника. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

"Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что (президент России Владимир) Путин проиграл", — указал бывший американский чиновник.

Колумнист газеты Гидеон Рахман отмечает, что Украина испытывает недостаток во многих сферах, поэтому ее западные союзники сомневаются в победе и сокращают пакеты помощи.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов в начале декабря сообщала, что у Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года.

Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.