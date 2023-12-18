2023-12-18T17:17:45+03:00
2023-12-18T17:17:45+03:00
2023-12-18T17:17:45+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231218/842601147.html
Экс-разведчик Риттер узнал о планах США развязать еще одну войну
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство Соединенных Штатов намерено объявить войну хуситам, сообщает бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, в мире, сша, хуситы, война
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392647.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392647.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392646.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392646.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392634.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84139/26/841392634.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231218/842595102.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство Соединенных Штатов намерено объявить войну хуситам, сообщает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена" — указал он в соцсети Х.
Риттер добавил, что решение государства, которое инвестирует почти триллион долларов в год на вооружение, напасть на обнищавшую страну — выставляет само правительство в нелучшем свете.
Также он предположил, что ни к чему хорошему это не приведет.
Ранее СМИ заявили, что министр обороны США Ллойд Остин во время турне по Ближнему Востоку может объявить о подготовке операции против хуситов в Красном море.