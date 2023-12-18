МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство Соединенных Штатов намерено объявить войну хуситам, сообщает бывший американский разведчик Скотт Риттер. США перестает защищать Европу, пишут СМИ

"Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена" — указал он в соцсети Х.

Риттер добавил, что решение государства, которое инвестирует почти триллион долларов в год на вооружение, напасть на обнищавшую страну — выставляет само правительство в нелучшем свете.

Также он предположил, что ни к чему хорошему это не приведет.

Ранее СМИ заявили, что министр обороны США Ллойд Остин во время турне по Ближнему Востоку может объявить о подготовке операции против хуситов в Красном море.