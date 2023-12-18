БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, указывается в публикации Совета ЕС. Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за Украины

"ЕС вводит запрет на прямой или непрямой импорт, приобретение или передачу алмазов из России", — сообщается в документе.

Эта мера была анонсирована еще 6 ноября странами "Большой семерки".

Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, на основе отслеживания и сертификации.

Бельгия будет координировать рестрикции против российских алмазов, так как там расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен, отметил ранее премьер страны Александр де Кроо.

Планируется, что сектор торговли алмазами Бельгии разработает инструментарий для их проверки, а бельгийское правительство займется сертификацией камней. Специальная база данных будет доступна властям, в частности таможенным службам.

Бельгия долгое время выступала против введения санкций в отношении российских алмазов, опасаясь, что они просто будут продаваться и обрабатываться в других мировых центрах, а затем попадать в ЕС уже в виде ювелирных изделий. Таким образом Бельгия лишилась бы дохода, а на Россию европейское эмбарго не оказало бы какого-либо влияния.

Оборот в алмазной отрасли бельгийского Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, 40 процентов алмазов — российские. В Евросоюзе неоднократно указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал также важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.