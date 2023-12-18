БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Европейский союз в рамках12-го пакета санкций против России смягчил некоторые правила ввоза автомобилей и личных вещей лицами, прибывающими в ЕС из России, говорится в заявлении Совета Евросоюза. Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за Украины

"Чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, проживающим на территории РФ, государства-члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях", — говорится в документе.

Также ЕС смягчил санкции на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, "которую носят путешественники или которая находится у них в багаже".