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Евросоюз смягчил санкции на ввоз личных вещей из России
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Европейский союз в рамках12-го пакета санкций против России смягчил некоторые правила ввоза автомобилей и личных вещей лицами, прибывающими в ЕС из России, говорится в заявлении... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, в мире, ес, санкции против рф, ввоз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Европейский союз в рамках12-го пакета санкций против России смягчил некоторые правила ввоза автомобилей и личных вещей лицами, прибывающими в ЕС из России, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, проживающим на территории РФ, государства-члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях", — говорится в документе.
Также ЕС смягчил санкции на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, "которую носят путешественники или которая находится у них в багаже".