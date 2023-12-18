ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. США в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Экс-разведчик Риттер узнал о планах США развязать еще одну войну

"Мы все еще планируем один пакет помощи Украине позднее в этом месяце", — сообщил он журналистам на брифинге.

Представитель Белого дома добавил, что без решения конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов на поддержку Киева.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.