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США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине
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США в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева, заявил координатор Белого дома по... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, в мире, сша, украина, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. США в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы все еще планируем один пакет помощи Украине позднее в этом месяце", — сообщил он журналистам на брифинге.
Представитель Белого дома добавил, что без решения конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов на поддержку Киева.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.