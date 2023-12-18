БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Персональные санкции ЕС против России за якобы нарушение суверенитета Украины распространяются теперь почти на две тысячи физлиц и организаций. Евросоюз смягчил санкции на ввоз личных вещей из России

По словам высокопоставленного европейского источника, новый список в рамках 12-го пакета европейских ограничений включает всего 147 фигурантов, в том числе, 86 организаций и 61 физлицо. "Таким образом, всего списки включают на сегодня порядка 1950 физлиц и организаций", — сообщил он.

В новый список ограничительных мер Евросоюза попали телеканалы "Спас" и "Царьград", авиационный комплекс им. Ильюшина, ПАО "Туполев", Казанский вертолетный завод, российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск, Челябинская область), особой экономической зоны "Алабуга", группы "Альфастрахование", "Новосибирский авиационный завод имени Чкалова" (НАЗ, филиал Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК), Тульский оружейный завод, а также АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина", НПП "Салют", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "МПО-Гидроприбор", Росфинмониторинг,

Персональные санкции Евросоюз наложил на 14 членов Центральной избирательной комиссии России, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Виктора Афзалова, Илью Медведева, который занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова и гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ) Александра Потапова, главу Республики Алтай Олега Хорохордина и главу Башкирии Радия Хабирова, председателя Московской городской думы и члена партии "Единая Россия" Алексея Шапошникова, фонда "Защитники Отечества" и его председателя Анны Цивилёвой.