МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Многие страны Европы на фоне тупика в ситуации на Украине начали задумываться о последствиях провала для НАТО, переоценивают риски, которые Россия якобы может представлять для них. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со внутренними обсуждениями. В Сети жестко ответили на слова фон дер Ляйен о России

"Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали негласно рассматривать последствия провала для НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке", — сказал один из собеседников издания.

По данным Bloomberg, в Европе часто задаются вопросом, как долго Украина продержится на фоне споров о ее поддержке на Западе.

Агентство подчеркивает, что тупик вокруг финансирования Киева заставил ЕС подумать о победе России.