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В Европе задумались о последствиях провала Киева для НАТО, пишет СМИ
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Многие страны Европы на фоне тупика в ситуации на Украине начали задумываться о последствиях провала для НАТО, переоценивают риски, которые Россия якобы может представлять для... ПРАЙМ, 19.12.2023
новости, в мире, ес, украина, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Многие страны Европы на фоне тупика в ситуации на Украине начали задумываться о последствиях провала для НАТО, переоценивают риски, которые Россия якобы может представлять для них. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со внутренними обсуждениями.
"Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали негласно рассматривать последствия провала для НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке", — сказал один из собеседников издания.
По данным Bloomberg, в Европе часто задаются вопросом, как долго Украина продержится на фоне споров о ее поддержке на Западе.
Агентство подчеркивает, что тупик вокруг финансирования Киева заставил ЕС подумать о победе России.