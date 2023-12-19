МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Многие страны Европы на фоне тупика в ситуации на Украине начали задумываться о последствиях провала для НАТО, переоценивают риски, которые Россия якобы может представлять для них. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со внутренними обсуждениями.

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"Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали негласно рассматривать последствия провала для НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке", — сказал один из собеседников издания.

По данным Bloomberg, в Европе часто задаются вопросом, как долго Украина продержится на фоне споров о ее поддержке на Западе.

Агентство подчеркивает, что тупик вокруг финансирования Киева заставил ЕС подумать о победе России.