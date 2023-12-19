МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом не смог объяснить разницу между самоопределением Крыма и Косово, следует из записи разговора. Вован и Лексус предложили дать антипранк-урок европейским политикам

По словам ирландского лидера, он не знает косовской истории и подробностей, но уверен, что воссоединение Крыма с Россией "прошло неправильно". Кроме того, референдум, прошедший в Крыму, можно назвать "фиктивным", отметил Варадкар.

"Буду с вами честен. Косово было до моего прихода в правительство. Я не знаю. Я не знаю точных подробностей той ситуации. Конечно, есть государства, которые становятся независимыми без референдумов, но я считаю, что референдум желателен", — прокомментировал политик ситуацию с отсутствием референдума в Косово.

Варадкар также подчеркнул, что Ирландия признает независимость Косово. Кроме того, объединение может случиться только мирными средствами и с демократическим согласием, без применения силы и оружия, заключил политик.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.