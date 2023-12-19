МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Запад совершил государственный переворот на Украине, когда свинтить страну под себя политическими средствами не получилось, заявил президент России Владимир Путин. В США раскрыли зловещий план Запада по Украине

Глава государства во вторник, 19 декабря, проводит заседание коллегии Министерства обороны.

"Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удается, воспользовались промахами, просчетами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти неонационалистические силы агрессивные, и совершили госпереворот", — сказал он.

Путин подчеркнул, что западные страны не добились своих целей.

Российский лидер ранее напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.