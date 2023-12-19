МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Варшава спит и видит, как забрать у Украины свои территории, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны страны. Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

"Те страны, которые потеряли свои территории (в пользу Украины после Второй мировой войны — ред.), прежде всего Польша, спят и видят, вернуть (их — ред.)", — сказал он.

Глава государства, говоря о ситуации на Украине добавил, что если хотят договариваться — пусть договариваются. Если нет, отметил он, история все расставит по своим местам. "Мы мешать не будем, но свое не отдадим". — подчеркнул Путин.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев не раз заявлял, что Варшава и Запад предлагают Киеву сближение из корыстных побуждений, рассчитывая захватить западные территории. О такой угрозе говорили также директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и бывший президент Украины Виктор Янукович.

Поддерживая Украину в конфликте с Россией, Польша с помощью "зонтика" НАТО и ЕС стремится лишь к одному — обеспечить свое тотальное господство в регионе, установив контроль над государствами, которые расположены между Варшавой и Москвой, уверен зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Страна, на его взгляд, полна решимости вернуть свои территории.



