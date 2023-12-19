МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты приложили руку к государственному перевороту на Украине и дальше пошли по беспределу, заявил президент России Владимир Путин. России не нужны страны НАТО, заявил Путин

"Штаты сделали в Украине, по сути, они лишили нас шансов нормально политическим образом выстраивать отношения с этой страной. Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, прости за моветон, по беспределу просто. Вот в 2014 году совершили госпереворот и дальше пошли по этому беспределу", — отметил российский лидер в рамках заседания коллегии Минобороны.

Ранее президент отмечал, что госпереворот на Украине совершался с целью разжечь конфликт, а стояли за этим "дружки" из США. Путин отмечал, что Россия, в отличие от подписавшихся как гаранты европейских стран, не забудет случившегося в Киеве.

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во вторник провел ежегодную расширенную коллегию Министерства обороны России. Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании в Национальном центре управления обороной подвели итоги деятельности Вооруженных Сил России в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. С основным докладом выступил министр обороны Сергей Шойгу.

22 февраля 2014 года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Этому предшествовали уличные акции протеста из-за приостановки подготовки соглашения с ЕС. По мере нарастания протестов акцент сместился на требования отставки правительства и президента.

Массовые беспорядки, названные "евромайданом", прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения вооруженных радикалов с органами правопорядка. По официальной статистике Минздрава Украины, в результате беспорядков погибли 105 человек.

В Госдепартаменте США не раз подтверждали, что Вашингтон выделял деньги Киеву "на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству".