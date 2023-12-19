БУДАПЕШТ, 19 дек — ПРАЙМ. Венгрия получила от Болгарии уведомление об отмене налога на транзит российского газа, готова снять вето на вступление страны в Шенгенскую зону, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за Украины

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Позднее болгарский парламент проголосовал за отмену повышенных тарифов в связи с ультиматумом Будапешта.

Сийярто отметил, что глава МИД Болгарии Мария Габриэль по телефону сообщила, что парламент Болгарии решил отменить увеличение платы за транзит сырья.

"Если это произойдет, я поручу нашему постоянному представителю в Брюсселе снять вето Венгрии относительно вступления Болгарии в Шенгенскую зону", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*.

Шенгенская зона — это пространство, в котором отменен внутренний пограничный контроль между государствами. В нее входят 27 стран Европы. Шенгенская зона действует по аналогу единой страны, то есть пограничный контроль проводится только на внешней границе.

*запрещенная в России экстремистская соцсеть