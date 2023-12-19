ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. У США нет "волшебного горшочка", откуда они бы брали средства на поддержку Украины, пока конгресс согласует новые ассигнования для этого, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Евросоюз продлил договоренности с США по спору о стали и алюминии

"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", — отметил он на брифинге.

Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, застопорился в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.

Белый дом ранее сообщил, что остающихся средств хватит на один пакет помощи Украине.