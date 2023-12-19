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У США нет "волшебного горшочка". В Вашингтоне оценили ситуацию с деньгами
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У США нет "волшебного горшочка", откуда они бы брали средства на поддержку Украины, пока конгресс согласует новые ассигнования для этого, сообщил официальный представитель... ПРАЙМ, 19.12.2023
новости, в мире, сша, украина, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. У США нет "волшебного горшочка", откуда они бы брали средства на поддержку Украины, пока конгресс согласует новые ассигнования для этого, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", — отметил он на брифинге.
Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, застопорился в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.
Белый дом ранее сообщил, что остающихся средств хватит на один пакет помощи Украине.