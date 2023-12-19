2023-12-19T23:38:22+03:00
2023-12-19T23:38:22+03:00
2023-12-19T23:38:22+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231219/842615133.html
Maersk пустит суда вокруг Африки, чтобы избежать Красное море
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что перенаправит свои суда вокруг Африки, чтобы избежать зоны конфликта в Красном море. Ранее, 15 декабря, компания... ПРАЙМ, 19.12.2023
новости, в мире, мир, суда, хуситы, красное море
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/04/833010454.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/04/833010454.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/04/833010453.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/04/833010453.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/04/833010452.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/04/833010452.jpg
https://1prime.ru/News/20231218/842601366.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что перенаправит свои суда вокруг Африки, чтобы избежать зоны конфликта в Красном море.
Ранее, 15 декабря, компания сообщила о приостановке всех контейнерных перевозок через Красное море.
"Из соображений безопасности все суда, которые ранее останавливались и должны были пройти через регион, теперь будут перенаправлены вокруг Африки через мыс Доброй Надежды", — приводит агентство Блумберг заявление Maersk.
"Они продолжат свои рейсы по измененным маршрутам, как только это станет возможным с оперативной точки зрения", — добавила компания.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.