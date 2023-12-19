МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что перенаправит свои суда вокруг Африки, чтобы избежать зоны конфликта в Красном море. Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море

Ранее, 15 декабря, компания сообщила о приостановке всех контейнерных перевозок через Красное море.

"Из соображений безопасности все суда, которые ранее останавливались и должны были пройти через регион, теперь будут перенаправлены вокруг Африки через мыс Доброй Надежды", — приводит агентство Блумберг заявление Maersk.

"Они продолжат свои рейсы по измененным маршрутам, как только это станет возможным с оперативной точки зрения", — добавила компания.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.