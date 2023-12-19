ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. США обеспокоены растущими затратами на борьбу с атаками хуситов в Красном море, пишет газета Politico, ссылаясь на источники. Хуситы намерены обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

"Стоимость использования дорогих морских ракет может доходить до 2,1 миллиона долларов за выстрел для уничтожения простых дронов хуситов, оцениваемых в несколько тысяч долларов каждый, что является предметом растущего беспокойства", — указано в статье.

В Пентагоне встревожены тем, что атаки хуситов представляют угрозу международной навигации в регионе, однако расходы на обеспечение безопасности ложатся на США.

Как отмечает газета, за последние два месяца ВМС США сбили уже 38 дронов и ракет в Красном море, были перехвачены 14 беспилотников.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Они требуют свободной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращения бомбежек. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.