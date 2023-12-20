ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. Экс-президенту США Дональду Трампу запретили участвовать в праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на выборах 2024 года, следует из вердикта Верховного суда штата Колорадо. Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США

Сообщается, что согласно решению суда, Трамп не будет допущен к праймериз на основе 14-ой поправки к конституции, ограничивающей право быть избранным для тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США".

Тем не менее, в штабе Трампа назвали решение суда ошибочным, а также пообещали его оспорить.

В январе 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выгнали из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Сообщалось, что впоследствии порядка сотни человек были арестованы по обвинениям в участии в штурме.

Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.

Президентские выборы в США, 60-е в истории страны, назначены на 5 ноября 2024 года. В гонке примут участие, в том числе, бывший президент Дональд Трамп и нынешний Джо Байден.

Праймериз представляют собой проходящий на уровне штатов институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конференцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.