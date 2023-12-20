МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Заявления правительства Украины о превосходстве российской армии и нехватке боеприпасов у украинской стороны говорят о том, что страна начинает сомневаться в своей победе, передает американское издание Newsweek. Украина готовится к новому контрнаступлению, пишут СМИ

"После борьбы с Россией на протяжении почти двадцати двух месяцев, есть знаки того, что Украина, вероятно, начала терять уверенность", — сказано в тексте публикации.

Кроме того, на фронте сложилась трудная ситуация, приводит издание слова командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерала-полковника Александра Сырского.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "контрнаступ" Украины провалился. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.