БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз — это магнит, к которому все хотят присоединиться, такое мнение высказал глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме Sommet Grand Continent. Боррель призвал нарастить поддержку Украины, несмотря на раскол в ЕС

"На повестке у нас расширение Евросоюза, потому что ЕС — это своего рода магнит, который притягивает государства и народы. Мы можем спорить, насколько это хорошо или нет для европейцев, но это факт: каждый хочет стать членом Евросоюза… Сотни тысяч хотят приехать и жить в Европе", — рассказал он о своих ощущениях.

По его словам, такая тенденция вполне объяснима, потому что в Евросоюзе лучшая комбинация политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности.

Тем не менее, Боррель отметил необходимость внутренних реформ в союзе, так как всем 27 членам трудно достичь единогласия в важных вопросах.

Ранее Жозеп Боррель призвал страны нарастить финансовую помощь Украине. По его словам, негативная позиция Венгрии по отношению к военной поддержке Киева не должна стать причиной ее сокращения.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета Евросоюза на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, нет смысла выделять новые средства, пока Украина не отчитается о затратах по предыдущим траншам.