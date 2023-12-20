МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Бизнесмен Роман Абрамович разочаровался в решении суда ЕС за отказ снять с него санкции, хотя его признали "российским бизнесменом", рассказали РИА Новости в пресс-офисе предпринимателя. WSJ: Абрамович добивается возмещения ущерба от Европейского Совета

"Хотя мы и разочарованы сегодняшним решением, мы приветствуем тот факт, что суд не принял во внимание несколько аргументов, представленных Советом ЕС, и не включил их в качестве основания для сохранения санкций. В частности, предположение о том, что гражданин Абрамович получал финансовую или какую-либо иную выгоду от российского правительства — такие предположения являются ложными, и Совет ЕС не представил никаких доказательств в пользу этого", — заявили в пресс-службе.

Более того, отмечается, что санкции по отношению к Абрамовичу никогда не были связаны с российской специальной военной операцией, и "ЕС в ходе судебного разбирательства не представил никаких аргументов на этот счет", так как Абрамович "никоим образом не получает выгоду" от этой ситуации.

Как сообщили в пресс-офисе, согласно действующим правилам ЕС, того, что Абрамович является российским бизнесменом, вполне достаточно для того, чтобы сохранить его имя в санкционных списках.

Адвокат Абрамовича сообщил, что проведет полную оценку сегодняшнего постановления и даст рекомендации относительно дальнейших возможных шагов.

Ранее в понедельник, 18 декабря, ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.