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Боррель предупредил Европу об угрозе "безвозвратной испорченности"
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Европа оказалась в опасности, ей грозит "безвозвратная испорченность" в случае поражения Киева и эскалации палестино-израильского конфликта, написал в соцсети X Жозеп Боррель... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, в мире, палестино-израильский конфликт, владимир путин, ес, жозеп боррель
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европа оказалась в опасности, ей грозит "безвозвратная испорченность" в случае поражения Киева и эскалации палестино-израильского конфликта, написал в соцсети X Жозеп Боррель.
"Если мы позволим (ред. президенту России Владимиру) Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен", — отметил он.
Боррель подчеркнул, что Европа в опасности, призвав регион "засучить рукава" во избежание подобного исхода.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".