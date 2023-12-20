МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европа оказалась в опасности, ей грозит "безвозвратная испорченность" в случае поражения Киева и эскалации палестино-израильского конфликта, написал в соцсети X Жозеп Боррель. Израиль предложил ХАМАС на неделю остановить боевые действия

"Если мы позволим (ред. президенту России Владимиру) Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен", — отметил он.

Боррель подчеркнул, что Европа в опасности, призвав регион "засучить рукава" во избежание подобного исхода.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".