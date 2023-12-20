ДОХА, 20 дек — ПРАЙМ. В северном Йемене, где власть находится под контролем хуситов, объявлена всеобщая народная мобилизация для подготовки солдат к участию в военных операциях на стороне палестинского сопротивления в Газе, заявил агентству РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море

"Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена", — сообщил представитель движения.

По словам представителя руководства хуситов, народная армия предназначена для поддержки жителей Газы, которые пострадали со стороны израильской оккупационной армии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты намерены нанести удары по позициям хуситов в Йемене с целью уничтожить угрозу для жизненно важного водного пути.

Вооруженное движение хуситов "Ансар Алла" заявило о проведении атаки на два судна в Красном море — нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Атаки со стороны хуситов привели к тому, что крупные судоходные компании, такие как Maersk и BP, прекратили перевозки через Красное море из-за невозможности гарантировать безопасность маршрута.