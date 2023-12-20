БРАТИСЛАВА, 20 дек — ПРАЙМ. Словакия организует адресную помощь Киеву, чтобы она не попала на "черный рынок", где оказывается большая ее часть, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Словакия будет производить продукты из российской нефти для Чехии

"Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках в Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на "черном рынке", в щупальцах организованной преступности на Украине", — рассказал словацкий лидер в беседе с изданием InfoVojna.

Фицо также сообщил о запланированной встрече с премьер-министром Украины на границе двух стран. Он отметил, что необходимо составить списки с конкретными потребностями каждого украинского города и села, чтобы словацкая сторона могла проконтролировать дальнейшее распределение и использование помощи.

Ранее российская сторона направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.