МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. На Украине наблюдается скепсис и депрессия, которые усиливаются из-за сокращения объемов западной помощи, заявила журналистка Петра Прохазкова чешскому изданию Seznam zprávy. В Киеве рассказали, чем Украина готова поделиться с ЕС

По ее словам, приближение зимы только ухудшает положение страны, так как ей не хватает боеприпасов, а финансовая помощь от Запада застопорилась. Это отрицательно сказывается на моральном состоянии украинцев, вызывая чувство отчаяния и депрессии.

В это "мрачное время" все меньше людей хотят служить в армии, и даже те, кто отправляется на войну, по словам одного из жителей, не отличаются храбростью и мотивацией, заметила Прохазкова.

"Все этой вкупе создало ощущение скепсиса, а может, даже депрессии у некоторых групп населения, отчаяния, и бывало, я даже слышала, как люди, смирившись, говорили: "Может, плюнуть на все это?" Пока это еще единичные случаи, и тем не менее такие настроения есть. Раньше я с таким не сталкивалась", — сказала журналистка.

Кроме того, добавила она, на фоне разрушения украинского единства наблюдается и падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, так как в обществе все чаще обращают внимание на разногласия между политической элитой и военными.

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