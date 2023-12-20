МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Немецкие власти, пригрозив изымать подарки из России, стали похожи на Гринча, укравшего Рождество. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Россиянам порекомендовали снизить число сладких подарков детям на Новый год

Ранее таможня Германии напомнила, что подарки, ввезенные из России, могут быть арестованы или конфискованы.

"То, что происходит в Германии, напоминает фильм "Гринч — похититель Рождества"", — прокомментировала ситуацию Захарова.

По ее словам, происходящее оставляет впечатление, что власти Германии снимают продолжение этой комедии.

Захарова также назвала заявление таможни "ментальным нездоровьем и абсурдом", а также поинтересовалась у жителей германии, как они относятся к такому поведению Берлина.

Гринч — антропоморфный зеленый персонаж. Является злодеем в детской книге Доктора Сьюза (американский писатель и мультипликатор Теодор Сьюз Гайсел) "Как Гринч украл Рождество" 1957 года и нескольких ее экранизациях. Наиболее известная — комедия 200 года "Гринч — похититель Рождества" с Джимом Керри в главной роли.