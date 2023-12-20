МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Немецкие власти, пригрозив изымать подарки из России, стали похожи на Гринча, укравшего Рождество. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Ранее таможня Германии напомнила, что подарки, ввезенные из России, могут быть арестованы или конфискованы.

"То, что происходит в Германии, напоминает фильм "Гринч — похититель Рождества"", — прокомментировала ситуацию Захарова.

По ее словам, происходящее оставляет впечатление, что власти Германии снимают продолжение этой комедии.

Захарова также назвала заявление таможни "ментальным нездоровьем и абсурдом", а также поинтересовалась у жителей германии, как они относятся к такому поведению Берлина.

Гринч — антропоморфный зеленый персонаж. Является злодеем в детской книге Доктора Сьюза (американский писатель и мультипликатор Теодор Сьюз Гайсел) "Как Гринч украл Рождество" 1957 года и нескольких ее экранизациях. Наиболее известная — комедия 200 года "Гринч — похититель Рождества" с Джимом Керри в главной роли.

 