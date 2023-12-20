МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Запад выражает огромное желание "помайданить" на Балканах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Зеленский "забыл" русский язык, заявила Захарова

"И вот эти все как бы митинги, а на самом деле и не митинги никакие, а просто вывод людей на улицу, который осуществляется с целями, которые не идут ни в какое соответствие с демократическими процессами и где-то прямой подкуп, и проведение западных интересов через, опять же, антиконституционные, противоречащие внутренним законам возможности, — все это говорит о том, что желание помайданить у Запада на Балканах огромное", — заявила она во время брифинга.

Отвечая на вопрос касательно выборов в Сербии, Захарова заявила, что на протяжении многих лет Россия наблюдает в Сербии и на Балканах в целом сценарии "вот этого майданного продавливания западной воли". По ее словам, что Украина является примером того, как не нужно поступать ни народу, ни властям.

Наблюдатели отмечают, что события в Сербии приобретают характерные черты украинского евромайдана 2014 года. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия", к примеру, не просто устроили акцию перед Республиканской избирательной комиссией (РИК), но и попытались ворваться в здание. Часть оппозиционеров вошла в помещение и отказалась его покинуть, объявив голодовку.

В конце 2013-го и начале 2014 года в Киеве оппозиционеры также захватывали правительственные здания. Беспорядки закончились госпереворотом. Юго-восток Украины охватили массовые протесты против действий ультраправых радикалов, дискриминации русскоязычных граждан и русского языка. Весной 2014-го и. о. президента Александр Турчинов объявил о начале "антитеррористической операции" в восточных и южных регионах страны.

 