МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Запад выражает огромное желание "помайданить" на Балканах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Зеленский "забыл" русский язык, заявила Захарова

"И вот эти все как бы митинги, а на самом деле и не митинги никакие, а просто вывод людей на улицу, который осуществляется с целями, которые не идут ни в какое соответствие с демократическими процессами и где-то прямой подкуп, и проведение западных интересов через, опять же, антиконституционные, противоречащие внутренним законам возможности, — все это говорит о том, что желание помайданить у Запада на Балканах огромное", — заявила она во время брифинга.

Отвечая на вопрос касательно выборов в Сербии, Захарова заявила, что на протяжении многих лет Россия наблюдает в Сербии и на Балканах в целом сценарии "вот этого майданного продавливания западной воли". По ее словам, что Украина является примером того, как не нужно поступать ни народу, ни властям.

Наблюдатели отмечают, что события в Сербии приобретают характерные черты украинского евромайдана 2014 года. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия", к примеру, не просто устроили акцию перед Республиканской избирательной комиссией (РИК), но и попытались ворваться в здание. Часть оппозиционеров вошла в помещение и отказалась его покинуть, объявив голодовку.

В конце 2013-го и начале 2014 года в Киеве оппозиционеры также захватывали правительственные здания. Беспорядки закончились госпереворотом. Юго-восток Украины охватили массовые протесты против действий ультраправых радикалов, дискриминации русскоязычных граждан и русского языка. Весной 2014-го и. о. президента Александр Турчинов объявил о начале "антитеррористической операции" в восточных и южных регионах страны.