БРАТИСЛАВА, 20 дек — ПРАЙМ. Словакия не будет подражать странам, которые приняли решение заморозить российскую недвижимость, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Чехия и Словакия попросили ЕС продолжать имортировать нефть из России

"Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем", — рассказал словацкий премьер в беседе с изданием InfoVojna.

Ранее правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности. Премьер Петр Фиала отмечал, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью.

Москве также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости, указал он. Фиала также подчеркнул, что такую недвижимость нельзя будет передавать или продавать. Из-за санкций аресту в Чехии подвергается и частная собственность россиян.

В октябре министр юстиции Финляндии Лина Мери рассказала о намерении правительства упростить процесс изъятия недвижимости у россиян. Поскольку они "все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами", в частности, не платят налоги. При этом банковские связи между странами нарушены. По новому закону проводить процедуру изъятия в Финляндии можно будет и в электронном виде. В российском МИДе такие планы называли "очередным проявлением русофобской сущности".