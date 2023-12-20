Фицо: Словакия не последует примеру стран, заморозивших недвижимость РФ
БРАТИСЛАВА, 20 дек — ПРАЙМ. Словакия не будет подражать странам, которые приняли решение заморозить российскую недвижимость, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем", — рассказал словацкий премьер в беседе с изданием InfoVojna.
Ранее правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности. Премьер Петр Фиала отмечал, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью.
Москве также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости, указал он. Фиала также подчеркнул, что такую недвижимость нельзя будет передавать или продавать. Из-за санкций аресту в Чехии подвергается и частная собственность россиян.
В октябре министр юстиции Финляндии Лина Мери рассказала о намерении правительства упростить процесс изъятия недвижимости у россиян. Поскольку они "все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами", в частности, не платят налоги. При этом банковские связи между странами нарушены. По новому закону проводить процедуру изъятия в Финляндии можно будет и в электронном виде. В российском МИДе такие планы называли "очередным проявлением русофобской сущности".
https://1prime.ru/global/20231220/842625436.html