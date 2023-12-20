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Германия выделила Украине 23 миллиона евро на кибербезопасность
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ФРГ выделила Украине 23 миллиона евро на развитие кибербезопасности в 2023 году, заявил немецкий МИД. Ранее министерства иностранных дел Нидерландов, США, Канады, Великобритании,... ПРАЙМ, 20.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ФРГ выделила Украине 23 миллиона евро на развитие кибербезопасности в 2023 году, заявил немецкий МИД.
Ранее министерства иностранных дел Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый таллинский механизм для помощи Украине в киберпространстве.
"С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддержать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия поддержала Украину киберпроектами на сумму 23 миллиона евро", — указывается на странице МИД Германии в социальной сети Х.
В декабре вследствие "мощной хакерской атаки" произошел крупный сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар. В результате, частично разрушена его IT-инфраструктура