МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ФРГ выделила Украине 23 миллиона евро на развитие кибербезопасности в 2023 году, заявил немецкий МИД. Захарова назвала власти ФРГ Гринчем, укравшим Рождество

Ранее министерства иностранных дел Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый таллинский механизм для помощи Украине в киберпространстве.

"С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддержать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия поддержала Украину киберпроектами на сумму 23 миллиона евро", — указывается на странице МИД Германии в социальной сети Х.

В декабре вследствие "мощной хакерской атаки" произошел крупный сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар. В результате, частично разрушена его IT-инфраструктура