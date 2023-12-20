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США с союзниками организуют безопасный коридор для судов в Красном море
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Соединенные Штаты совместно с не менее чем пятью союзниками собираются организовать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, пишет издание Financial Times. "В... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, в мире, сша, красное море, хуситы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты совместно с не менее чем пятью союзниками собираются организовать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, пишет издание Financial Times.
"В рамках операции "Страж процветания", усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников", — сказано в тексте публикации.
Кроме того, по данным газеты, предполагается, что корабли стран НАТО обеспечат защиту коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов.
Глава Пентагона, Ллойд Остин, ранее объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" с целью защиты Красного моря и Аденского залива от нападений хуситов на торговые суда. В операции примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.