МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты совместно с не менее чем пятью союзниками собираются организовать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, пишет издание Financial Times. Хуситы в Йемене объявили всеобщую мобилизацию

"В рамках операции "Страж процветания", усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников", — сказано в тексте публикации.

Кроме того, по данным газеты, предполагается, что корабли стран НАТО обеспечат защиту коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов.

Глава Пентагона, Ллойд Остин, ранее объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" с целью защиты Красного моря и Аденского залива от нападений хуситов на торговые суда. В операции примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.