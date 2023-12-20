МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Новое польское правительство отправило в отставку начальников государственных СМИ, обвинив их в пропаганде прошлой правящей партии «Право и справедливость», сообщает радио Business FM. Польские перевозчики снова заблокировали КПП "Дорохуск-Ягодин"

Уточняется, что увольнения коснулись общественного телеканала TVP, Польского радио и Польского агентства печати.

"Но за эти последние восемь лет Первый канал государственного телевидения и информационный канал TVP Info превратились в орудие довольно вульгарной пропаганды. Во время последней предвыборной кампании, когда на выборах победил Дональд Туск, его каждый день обвиняли в том, что он агент Германии, что он друг Путина, что он все будет делать для Брюсселя, ничего для народа и так далее. Эта река лилась очень плотно и очень долго. Новые власти решили навести там порядок", — комментирует ситуацию независимый польский журналист Зыгмунт Дзенцеловский.

Ранее Туск сообщил, что утвердил отставки руководителей всех спецслужб и назначил новых.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (сейм и сенат) прошли 15 октября. Дональд Туск занял должность премьер-министра 11 декабря.

Туск уже занимал пост премьер-министра Польши — в период с 2007 по 2014 год, затем возглавил Евросовет, которым руководил до 2019 года. После его ухода из внутренней политики к власти пришла партия «Право и справедливость».

Новый премьер объявил, что намерен урегулировать отношения с Брюсселем, а значит, урегулировать вопросы с судебной реформой и признать (частично или полностью) верховенства европейского права над национальным.