МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны". Снизила запросы. Украина будет требовать меньше денег от Запада

"Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)", — указывается в публикации.

Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" служит цели исключения международного бизнеса из России.