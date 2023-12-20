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Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, в мире, украина, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны".
"Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)", — указывается в публикации.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" служит цели исключения международного бизнеса из России.