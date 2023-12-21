ПАРИЖ, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз должен продолжать помогать Украине, даже если позиция США изменится, потому что для ЕС это вопрос собственной безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Во Франции Sony оштрафовали на 13,5 миллиона евро

По словам Макрона, поддержка Украины является "одним из основополагающих вопросов 2024 года", и у Европы есть "желание и средства" продолжать помогать Украине даже без поддержки Вашингтона.

"Да, мы должны это делать… В ближайшие месяцы нам предстоит сделать выбор: мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться, но мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что от этого зависит наша возможность жить в мире. На кону — европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", — сказал он в интервью телеканалу France 5.

Он подчеркнул при этом, что Европа не находится в войне с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности, ядерной.

По его мнению, необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условиях.

Он признал, однако, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании России за счет обхода многими наложенных на нее санкций, "она преуспела на восточном фронте", а ее экономика "не рухнула".

"Это очень сложно для украинцев. Появляются новые вопросы. Есть неясность по поводу американской политики. Но наш интерес — это мирная Европа, Европа, которая может обеспечить безопасность своих соседей своей территории", — сказал он.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.