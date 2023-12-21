ПАРИЖ, 21 дек — ПРАЙМ. США и некоторые европейские страны питают сомнения касательно судьбы Украины, но Париж считает необходимым не допустить победы российской стороны в конфликте, сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью на канале France 5. Трамп может заблокировать помощь Украине, предупредили в сенате США

"Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы. Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне, которая поддерживает Киев, однако существует неопределенность, связанная с политической ситуацией в США", — заявил он.

По словам Макрона, в настоящий момент на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире". Он добавил, что Франция не будет воевать с РоссиейЮ но и победы ее допустить не должна.

Макрон отметил, что Западу с Украиной удалось "одержать ряд стратегических побед", но несмотря на них, ослаблять финансовую поддержку Киева нельзя. По словам президента, вы ближайшее время странам "придется принимать важные решения", но о каких именно решениях идет речь, Макрон не сказал.

"Мы придерживаемся линии на поддержку Украины, защиту ее территориальной целостности с целью помешать России выиграть и избежать эскалации географической и ядерной. Нам удавалось придерживаться этой линии на протяжении последних двух лет", — сказал глава Франции.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.