МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент Украины должен понести ответственность за потерю территорий и гибель многих украинцев в результате его политики, написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в социальной сети Х. Зеленский открыто солгал в интервью Fox News о ходе военных действий

"Украина потеряла двадцать процентов территории, а сотни тысяч людей погибли. Зеленский должен ответить за это", — написал бизнесмен.

Кроме того, Дотком добавил, что отказ украинских властей заключать мирное соглашение с российской стороной стало роковой ошибкой. По мнению бизнесмена, Зеленский принимал подобное решение, опираясь на поддержку Соединенных Штатов. Тем не менее, поддержка очень быстро закончилась, а в результате недальновидной политики Зеленского Украина лишилась территорий.

Российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также сообщали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей специальной военной операции остается абсолютным приоритетом для Москвы.