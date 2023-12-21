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Немецкий бизнесмен призвал Зеленского ответить за гибель украинцев
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Президент Украины должен понести ответственность за потерю территорий и гибель многих украинцев в результате его политики, написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент Украины должен понести ответственность за потерю территорий и гибель многих украинцев в результате его политики, написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в социальной сети Х.
"Украина потеряла двадцать процентов территории, а сотни тысяч людей погибли. Зеленский должен ответить за это", — написал бизнесмен.
Кроме того, Дотком добавил, что отказ украинских властей заключать мирное соглашение с российской стороной стало роковой ошибкой. По мнению бизнесмена, Зеленский принимал подобное решение, опираясь на поддержку Соединенных Штатов. Тем не менее, поддержка очень быстро закончилась, а в результате недальновидной политики Зеленского Украина лишилась территорий.
Российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также сообщали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей специальной военной операции остается абсолютным приоритетом для Москвы.