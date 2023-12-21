МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия не только справилась с вызовами времени, но и продолжает уверенно развиваться, она все еще остается лидером строительства нового мирового порядка, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко назвала главное событие 2023 года

"Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и останется одним из лидеров строительства нового справедливого миропорядка", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

Ранее Матвиенко назвала решение президента России Владимира Путина принять участие в выборах. По ее словам, это был "ответственный, лидерский шаг, который придает уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе".