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Россия справилась с новыми вызовами времени, заявила Матвиенко
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Россия не только справилась с вызовами времени, но и продолжает уверенно развиваться, она все еще остается лидером строительства нового мирового порядка, сказала спикер Совета... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, в мире, россия, валентина матвиенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия не только справилась с вызовами времени, но и продолжает уверенно развиваться, она все еще остается лидером строительства нового мирового порядка, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и останется одним из лидеров строительства нового справедливого миропорядка", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
Ранее Матвиенко назвала решение президента России Владимира Путина принять участие в выборах. По ее словам, это был "ответственный, лидерский шаг, который придает уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе".