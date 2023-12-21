МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия не только справилась с вызовами времени, но и продолжает уверенно развиваться, она все еще остается лидером строительства нового мирового порядка, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

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"Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и останется одним из лидеров строительства нового справедливого миропорядка", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

Ранее Матвиенко назвала решение президента России Владимира Путина принять участие в выборах. По ее словам, это был "ответственный, лидерский шаг, который придает уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе".