ВАРШАВА, 21 дек — ПРАЙМ. Смена руководства государственных СМИ Польши новым правительством Дональда Туска является анархией, заявил президент республики Анджей Дуда. Новое правительство Польши зачищает государственные СМИ

Ранее министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. "Это бесправные действия. Это анархия", — отметил Дуда в эфире радио ZET.

Польский президент подчеркнул, что эти подобные действия нарушают законодательство и конституцию страны. Сообщается, что новостной канал Польского телевидения был заменен на канал tvp1, который теперь показывает преимущественно художественные фильмы, а сайт телевидения www.tvp.info недоступен.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка и беспристрастности государственных СМИ. Более 100 депутатов не приняли участия в голосовании, отправившись в штаб-квартиру TVP в знак протеста.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (сейм и сенат) прошли 15 октября. Дональд Туск занял должность премьер-министра 11 декабря.

Туск уже занимал пост премьер-министра Польши — в период с 2007 по 2014 год, затем возглавил Евросовет, которым руководил до 2019 года. После его ухода из внутренней политики к власти пришла партия "Право и справедливость".

Новый премьер объявил, что намерен урегулировать отношения с Брюсселем, а значит, урегулировать вопросы с судебной реформой и признать (частично или полностью) верховенства европейского права над национальным.