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Самоуверенность Запада погубила многих украинцев, заявила Матвиенко
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Запад своей самоуверенностью погубил много украинцев, но не достиг успеха, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Эта самоуверенность их (Запада) привела в... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, в мире, валентина матвиенко, запад, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запад своей самоуверенностью погубил много украинцев, но не достиг успеха, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Эта самоуверенность их (Запада) привела в итоге к тому, что погибло огромное количество украинцев, никакого успеха они не добились", — сказала она.
Более того, добавила политик, эта стратегия разрушила европейскую и американскую экономики.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.