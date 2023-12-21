МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запад своей самоуверенностью погубил много украинцев, но не достиг успеха, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Экономист назвала стойкость России к санкциям "ловушкой большой страны"

"Эта самоуверенность их (Запада) привела в итоге к тому, что погибло огромное количество украинцев, никакого успеха они не добились", — сказала она.

Более того, добавила политик, эта стратегия разрушила европейскую и американскую экономики.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.