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Герасимов раскрыл последствия антироссийских санкций США
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Продовольственный кризис в Африке, который привел к ряду вооруженных конфликтов на континенте, был спровоцирован санкционным давлением США на Россию, Запад же тем временем... ПРАЙМ, 21.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, сша, продовольственный кризис, африка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Продовольственный кризис в Африке, который привел к ряду вооруженных конфликтов на континенте, был спровоцирован санкционным давлением США на Россию, Запад же тем временем занимается шантажом африканских лидеров, заявил начальник Генштаба ВС России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Санкционная политика Вашингтона против России спровоцировала продовольственный кризис на Африканском континенте, который усиливает социальную напряженность и недовольство общества правящими режимами", — сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
Как отметил начальник Генштаба, все это привело к эскалации конфликтов и смене власти в нескольких государствах Африки. По его словам, помимо действий западных стран, активность террористических и экстремистских организаций оказывает разрушительное влияние на ситуацию.