МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Продовольственный кризис в Африке, который привел к ряду вооруженных конфликтов на континенте, был спровоцирован санкционным давлением США на Россию, Запад же тем временем занимается шантажом африканских лидеров, заявил начальник Генштаба ВС России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. В США пригрозили Китаю "адскими санкциями"

"Санкционная политика Вашингтона против России спровоцировала продовольственный кризис на Африканском континенте, который усиливает социальную напряженность и недовольство общества правящими режимами", — сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.

Как отметил начальник Генштаба, все это привело к эскалации конфликтов и смене власти в нескольких государствах Африки. По его словам, помимо действий западных стран, активность террористических и экстремистских организаций оказывает разрушительное влияние на ситуацию.