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Еврокомиссия не может лишить Венгрию права голоса, заявил Орбан
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У Еврокомиссии нет оснований начинать процедуру лишения Венгрии права голоса по статье 7 Договора Евросоюза, так как правовая система страны в порядке, заявил премьер-министр... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , новости, в мире, венгрия, ес, ек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 21 дек — ПРАЙМ. У Еврокомиссии нет оснований начинать процедуру лишения Венгрии права голоса по статье 7 Договора Евросоюза, так как правовая система страны в порядке, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Издание Financial Times ранее писало, что некоторые европейские чиновники рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии за нарушение верховенства закона, чтобы повлиять на позицию Будапешта по финансированию Украины.
"По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", — отметил венгерский лидер.
Ранее Будапешт наложил вето на увеличение бюджета Евросоюза, заблокировал пакет финансовой помощи Киеву, а также предупредил о "75 возможностях" помешать переговорам о вступлении Украины в организацию.
Еврокомиссия, в свою очередь, в сентябре выступила с инициативой ввести в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности с целью защитить бюджет Евросоюза от нарушений верховенства закона в стране.