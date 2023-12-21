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Зеленскому сообщили неприятную новость о США
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Американская поддержка продолжит снижаться, а Белый дом, скорее всего, будет настаивать на завершении конфликта, президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, в мире, украина, сша, конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Американская поддержка продолжит снижаться, а Белый дом, скорее всего, будет настаивать на завершении конфликта, президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на США, сказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"После каникул, где-то 9 января, они (конгресс — ред.) сразу заниматься этим (согласованием помощи для Украины. — ред.) не будут. Естественно, они ничего принимать не будут. Там наступают следующие события — это шатдаун. <…> То есть это практически коллапс. Никто никаких денег Украине выделять не будет", — рассказал Соскин подписчикам.
По его словам, Белый дом решил сосредоточится на других международных и внутренних вопросах. Поэтому, отметил экс-советник, интерес у Вашингтона к Киеву пропал.
В западных СМИ неоднократно писали, что союзники Украины начинают уставать от конфликта, поддержка Зеленского становится все слабее. В Кремле ранее подчеркивали, что США и европейские страны не смогут вечно помогать Киеву, потому что у них достаточно своих проблем, требующих незамедлительного решения.