БУДАПЕШТ, 21 дек — ПРАЙМ. Венгрия и Турция не договаривались между собой, когда их парламенты ратифицируют прием Швеции в НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия назвала условие для вступления Болгарии в Шенгенскую зону

"Я иногда читал в ваших материалах, что между Венгрией и Турцией есть договоренность о приеме Швеции в НАТО. Такой договоренности нет. Две страны примут решение по этому вопросу независимо друг от друга", — сказал Орбан представителям западных СМИ на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрему, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.

Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.